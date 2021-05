Asthma: „Husten kann sehr frühes Anzeichen sein“

Freies Atmen ist für die meisten Menschen so selbstverständlich, dass sie es nicht einmal bemerken. Bei der Krankheit Asthma bekommen die Betroffenen aber wenig bis gar keine Luft. Was genau bei Asthma im Körper passiert, erklärt Lungenfacharzt Wolfgang Pohl im Gesundheitsmagazin mit Raphaela Scharf. Außerdem: „Man muss darauf Achten, das so normale Symptome wie Husten bagatellisiert werden. Husten kann schon ein sehr frühes Anzeichen sein für Asthma“, sagt Pohl.