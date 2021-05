Peter Stöger emotional: „Mein Bezirk, mein Klub“

Denn im Interview mit „Sky“ hat sich Stöger zum Abschied noch einmal zu seinem Lieblingsklub bekannt. „Das ist mein Heimatverein, mein Bezirk, mein Klub. Das ist immer emotional, das ist klar“, so der 55-Jährige nach dem klaren Erfolg. „Trotzdem war es für mich an der Zeit, für mich was Neues zu machen. Die zwei Jahre waren außergewöhnlich anstrengend. Wir haben vieles versucht anzustoßen, Ich hoffe der Verein nimmt davon einiges an.“