Fehldiagnose endete für Ärztin vor Gericht

Falsche Dosis, falsches Medikament

Ein Milligramm Adrenalin will die Ärztin bei der Krankenpflegerin bestellt haben – diese brachte aber fünf Milligramm Noradrenalin. Die Angeklagte sah die fünf Milliliter in der Spritze und glaubte, es handle sich um ein verdünntes Medikament – so jedenfalls ihre Aussage.