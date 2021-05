Angeschossener Graureiher in Garten aufgefunden

Ein schwer verletzter Graureiher ist einem Garten in Lanzendorf in Niederösterreich entdeckt worden. Wie sich im Zuge der Untersuchung herausstellen sollte, war auf den Vogel geschossen worden. Das Projektil eines Luftdruckgewehrs hatte sich in das Schultergelenk des Flügels gebohrt. Dem Graureiher konnte nicht mehr geholfen werden, er musste erlöst werden.