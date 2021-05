Andreas Gabalier geht ans Limit

Der Schlagerstern weilt gerade in Deutschland, nicht aber um als Spezial-Show-Act beim „Let’s Dance“-Finale teilzunehmen, das am Freitag mit österreichischer Beteiligung - Victoria Swarovski moderiert die Show, Profi-Tänzer Vadim Garbuzov tanzt mit Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann um den Sieg - in Köln teilzunehmen.