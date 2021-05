Die ersten Kärntner Erdbeeren genießen

Gärtnern und aufmerksamen Beobachtern der Natur ist es bereits aufgefallen: Das kühle Frühjahr wirkt sich auf die Vegetation aus. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Erdbeeren: Bis die Selbstpflück-Gärten öffnen können, braucht es noch etwas Geduld. In der Kärntner Früchtewelt in Ebenthal gibt´s aber bereits die ersten Kärntner Erdbeeren der heurigen Saison zu naschen. Landwirt Josef Matschnig hat in Folientunnel investiert und kann nun die roten Früchtchen verkaufen.