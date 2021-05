Hündin hing elf Tage in steilem Waldgelände fest

Ganze elf Tage hing die kleine Münsterländer-Hündin „Ilvy“ in einem steilen Waldstück des St. Egydener Berges bei Schiefling (Kärnten) fest. Sie war bei einer Nachsuche auf Wild mit einer zehn Meter langen Schleppleine entlaufen und hatte sich im Gestrüpp damit verheddert. Die Hündin musste hilflos ausharren. Zahlreiche Helfer waren auf der Suche nach ihr. Auch Jagdkollegen suchten mit ihren Hunden alles ab. Am Mittwoch erschnüffelte Super-Spürnase „Tao“ von K9 Pro Vermisstensuche die Hündin. Es war quasi Rettung in letzter Sekunde.