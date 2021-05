Vulkanausbruch im Kongo: Teil-Evakuierung in Goma

Der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat in der Millionenstadt Goma am Wochenende für Panik und eine Beinahe-Katastrophe gesorgt. Drei Dörfer und ein Vorort von Goma wurden von Lava zerstört. Aus Sorge vor einem bevorstehenden erneuten Ausbruch haben die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo eine Teil-Räumung der Millionenstadt Goma angeordnet.