Baby-Kaninchen, Fischreiher und Falke gerettet

Völlig abgemagert entdeckten Passanten bei Fels am Wagram im Bezirk Tulln ein Baby-Kaninchen. Ein Fall für das Tierheim Krems. Der „Schneeball“ getaufte Nager, der unter anderem an einer schlimmen Augenverletzung leidet, konnte geborgen werden und erholt sich nun zu Hause bei Pflegerin Aniko Peter. Auch auf einer Wiese im Bezirk Krems waren die Tierheim-Mitarbeiter im Einsatz: Ein junger, aufgrund einer Flügelverletzung flugunfähiger Fischreiher brauchte Hilfe. Zusammen mit Tierschützer Markus Putzgruber konnte das Jungtier gerettet werden. Selbiges galt auch für einen Falken, der in einem Garten in Krems abgestürzt war und nicht mehr abheben konnte.