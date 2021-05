Wirbel um Top-Job: Neos für Ausschreibung

Fragen nicht erlaubt

Aber: Frage abgelehnt! Warum? „Christoph Wiederkehr hat in seinem Wirkungsbereich keine Personalkompetenzen in der Magistratsdirektion“, heißt es aus dem Büro des Gemeinderatsvorsitzenden Thomas Reindl (SPÖ). „Die Bestellung fällt also nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, weshalb die Frage als nicht zulässig abgewiesen wurde.“ Aber wir können Fragen an Christoph Wiederkehr richten - und taten es auch. Mit spannenden Erkenntnissen.