Haddaway: „Hätte gerne österreichischen Reisepass“

Jeder kennt seinen Hit aus dem Jahr 1993: „What is Love“ lief damals im Radio auf und ab und machte Haddaway zum Superstar. Adabei-Chef Norman Schenz traf am Dienstag den Ausnahmekünstler in der „Krone“ und sprach mit ihm über seine neue Single „And Now“, seine Wahlheimat Kitzbühel und was dem Musikstar noch zum großen Glück fehlt …