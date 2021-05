Autobiografisches von Künstler Ivo Rossi Sief

Der in Innsbruck arbeitende, in Rinn lebende und 1949 in Innichen geborene Künstler Ivo Rossi Sief gibt mit „Granatapfel. Ein Werdungsroman“ Einblicke in (s)eine Künstlerseele. Und so wie der Granatapfel unzählige Kerne in sich birgt, birgt auch jeder Lebensweg in seiner Entwicklung Irrungen und Wirrungen in sich.