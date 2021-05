Pfingstverkehr: Weniger Unfälle und keine Toten

Am vergangenen Pfingstwochenende passierten auf steirischen Straßen insgesamt 39 Unfällen, 45 Personen wurden dabei verletzt. Todesopfer gab es in der Steiermark zum Glück keine zu beklagen. Im Rahmen der verstärkten Verkehrsüberwachung ahndeten steirische Polizisten in Summe 5.171 Geschwindigkeitsübertretungen und erstatteten in 55 Fällen Anzeigen gegen Alko-Lenker. Zudem kam es zu 21 Führerscheinabnahmen.