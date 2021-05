So süß ärgert William seine Kate in Schottland

Vom Tod seiner Mutter Diana hatte er als 15-Jähriger in den Ferien auf Balmoral, dem schottischen Landsitz der Königsfamilie, erfahren. „Ich war in Balmoral, als man mir sagte, dass meine Mutter gestorben ist. Ich stand unter Schock und fand an jenem Morgen Zuflucht im Gottesdienst von Crathie Kirk. In den dunklen Tagen der Trauer, die folgten, fand ich in der schottischen Natur Geborgenheit und Trost.“