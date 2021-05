Verschnaufpause für Sturm ist nur kurz

Otar Kiteishvili: Beim Saisonkehraus in Wolfsberg war auch dessen Berater zu Gesprächen vor Ort. Kein Unbekannter: Giorgi Popchadse heißt der Mann, der 2011/12 selbst bei Sturm spielte. Schicker: „Wir haben ein gutes Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Bis zum Trainingsstart, vielleicht auch früher, soll’s eine Antwort geben.“



Länger Urlaub

Neben dem Georgier rücken auch noch Stankovic (Slowenien) und Gazibegovic (erstmals im bosnischen A-Team) ein. Dazu werden einige Schwarze bei der U21 im Einsatz sein. Schicker: „Die Teamspieler haben daher drei Tage länger Urlaub.“ Sie müssen erst beim offiziellen Trainingsstart am 21. Juni antanzen, der Rest startet am 18. 6. in die neue Saison.