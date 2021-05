Innsbruck: Tirols erste Totengräberin legt los

„Ist der letzte Dienst an einem Menschen“

Berührungsängste mit dem Job oder dem Thema Tod hatte der Außerferner nie, im Gegenteil: „Es ist der letzte Dienst am Menschen. Verbunden mit vielen bereichernden Gesprächen und Begegnungen mit Angehörigen möchte ich keinen Tag missen. Denn in schwierigen Stunden schlüpft man auch in die Rolle eines Seelsorgers.“