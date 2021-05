„Bühne frei“ für das Theaterfest

Die Sommerbühnen in Niederösterreich stehen vor einem Neustart: Von 13. Juni bis 11. September stehen 22 Produktionen an 18 verschiedenen Spielorten an. „Kunst und Kultur sind für viele Menschen eine Quelle der Inspiration“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf das Theaterfest in allen Regionen.