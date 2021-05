Industrie warnt: Internet-Ausbau geht zu langsam

Was das Internet angeht, wird Österreich von seinen Nachbarn überholt: Im kleinen Liechtenstein dauert der Download eines fünf Gigabyte großen Films drei Minuten; in Ungarn sind es fast sieben – und in Österreich knapp 25! Weltweit liegen wir weit abgeschlagen auf Rang 58. Ebenso düster schaut es mit Glasfaser-Anschlüssen an: In Österreich laufen nur 3,3 Prozent der Breitband-Anschlüsse über diese Technologie.