Kommende Woche fällt Alterslimit bei Impfanmeldung

„Großer Schritt“

„Die Freude ist groß, dass der gute und rasche Impffortschritt es uns nun ermöglicht, die Alterspriorisierung wesentlich früher als geplant aufzuheben. Wir gehen davon aus, dass alle impfbereiten Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher in den nächsten Wochen entweder in den öffentlichen Impfstraßen, bei ihrer Hausärztin, bei ihrem Hausarzt oder in den Betrieben ein Impfangebot erhalten bzw. einen Impftermin buchen können. Damit gelingt es uns gemeinsam einen großen Schritt in Richtung Normalität zu machen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.