Schopp: Die Austria spielt noch keine Rolle

Auch Hartberg bleibt eine Option

Das Thema tangiert den Hartberg-Coach aktuell auch gar nicht: „Es ist schön, dass man als Trainer gefragt ist. Aber es warten auf uns große Aufgaben. Immerhin wollen wir uns in den nächsten Tagen erst gegen St. Pölten das Heimrecht sichern, dann im Play-off gegen die Austria bestehen.“ Schopp sagt auch: „Natürlich werden einige sagen, warum der Schopp um seine Zukunft so ein Theater macht, aber das tue ich nicht. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt.“ Und das ist heute (19) das Match gegen St. Pölten. „Auch das Play-off ist erst danach ein Thema.“ Zumindest so viel sei aber zur Schopp-Zukunft gesagt: „Natürlich ist für mich auch ein Hartberg-Verbleib eine echte Option!“