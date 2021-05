Schöckl-Gipfelsturm auf einem Bein

Denn Passelat weiß selbst nur zu gut, wofür sie den Schöckl bezwingt. Nach mehreren Schicksalsschlägen - inklusive einer Krebsdiagnose - hat sie nur noch ein Bein. So stapft sie mit Krücken durch den dichten Wald. Der Regen hat die steile Strecke noch um einiges herausfordernder gemacht. Das zeigt sich etwa in einem brenzligen Moment, als Passelat mit einer Krücke in einem Erdloch stecken bleibt.