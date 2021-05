Zwei weitere Urteile im Linzer Schlepperprozess

Angeblicher „Banker“ nicht geständig

Mit Spannung wird nun die Einvernahme des „Bankers“ der Gruppe erwartet. Dem 35-jährigen Briten aus Wien wird vorgeworfen, eine fünfstellige Summe mittels Kafala-System, einem im arabischen Raum üblichen Zahlungssystem, das keinerlei festen Regeln unterliegt, an Hintermänner überwiesen zu haben. Der Supermarkt-Betreiber ist nicht geständig. Mit einem Urteil ist in seinem fall nicht so rasch zu rechnen. Der Prozess wird fortgesetzt.