Musical „Cabaret“: Schrille Typen im Kit-Kat-Club

Andreas Gergen – von 2011 bis 2017 Operndirektor am Landestheater – feiert mit der Inszenierung ein Comeback in der Mozartstadt. Eine Brücke in die Gegenwart möchte er beim in den 1930er-Jahren spielenden „Cabaret“ vor allem über die zwischenmenschlichen Beziehungen schlagen: „Wie unterschiedlich sich Menschen in anbahnenden Krisensituationen verhalten, ist auch heute noch ein interessanter Aspekt.“