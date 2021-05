Öffi-Netz und Autobahnen: Neue Heimat für Bienen

„Es sind ungewöhnliche, aber umso wichtigere neue Anrainer an unseren Autobahnen. Bis zu drei Millionen Bienen finden jetzt an Blühflächen und in den Nahbereichen der Autobahn Platz“, so Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl. In Zukunft wolle man noch mehr Flächen für Insekten nutzbar machen, wurde betont.