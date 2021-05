29-Jähriger klaute und betrog für Lebensunterhalt

Mit gestohlenen Bankomatkarten einkaufen gegangen

Mit den entfremdeten Bankomatkarten tätigte er eine Vielzahl an Einkäufen in diversen Geschäften der Innenstadt in Klagenfurt. Der Beschuldigte ist geständig, die Handlungen vorwiegend zum Zwecke der Finanzierung des Lebensunterhaltes begangen zu haben. Für ihn klickten am Dienstag die Handschellen.