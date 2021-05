Sommer-Start: Kitzbühel will sich verjüngen

Aktionen zum Start

Rund um das Start-Wochenende gibt es unter dem Motto „Kitzbühel startet durch“ viele Aktivitäten: Für drei lokale Einkaufsbelege winkt die Teilnahme an einem Gewinnspiel. In der Vorder- und Hinterstadt weist ein insgesamt 500 Meter langer roter Teppich den Shopping-Weg. Alles begleitet von einem „Pop-up-Radio“, das 48 Stunden Musik und Gespräche mit Kitzbüheler Persönlichkeiten bietet. BM Klaus Winkler: ortet gute Stimmung: „Wir ziehen an einem Strang.“