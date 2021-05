Neue Raben für den Tower von London

Der Untergang des Vereinigten Königreichs ist - glaubt man der Legende - wieder ein Stückchen unwahrscheinlicher geworden. Der Tower von London hat zwei neue Raben, nun halten dort wieder neun Vögel Wache. Der jüngste Neuzugang heißt „Branwen“, wie der Tower am Mittwoch mitteilte. Der Name, der auf Deutsch „Gesegneter Rabe“ bedeutet und aus der keltischen Mythologie stammt, wurde in einer öffentlichen Abstimmung ermittelt. Außerdem wohnt auch noch „Branwens“ Geschwisterchen „Edgar“ im Tower, benannt nach dem britischen Dichter Edgar Allan Poe.