Mit diesen Spielern will Löw den EM-Titel holen

Müller und Hummels, Weltmeister von 2014, waren wie auch Jerome Boateng nach der blamablen WM 2018 in Russland und dem misslungenen Neustart im Anschluss von Löw aussortiert worden. Sie waren viele Jahre Stamm- und Führungskräfte im Löw-Team. Ihr Comeback könnten beide schon beim EM-Test am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark feiern.