Porsche feierte gleich Sieg-Triple

„Ich freue mich sehr, dass nun alle drei Pferde international starten dürfen. Es bedeutet mir sehr viel, mit ihnen zusammen den Weg von ganz unten in den großen internationalen Sport zu gehen. Man erkennt eine positive Entwicklung und sieht, dass die Richtung stimmt“, so Porsche, die bereits in jungen Jahren zwei ihrer Pferde für den Grand Prix sowie eines für die Kleine Tour ausbilden konnte. Ihren nächsten Bewerb wird die Salzburgerin in knapp zwei Wochen in Italien in Angriff nehmen.