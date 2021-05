Leben kehrt in die Salzburger Gaststuben zurück

Das Sternbräu ist rundum bereit für die heutige Öffnung. „Wir sind gut auf den Start vorbereitet und haben die Zeit im Lockdown genutzt“, erzählt Prokuristin Eva Burgstaller. So wurde das Haus von oben bis unten geputzt und viel in den Außenbereich investiert. „Wir haben unseren Gastgarten an die Covid-Bestimmungen angepasst und ihn so gestaltet, dass man jetzt bei fast jedem Wetter draußen sitzen kann“, sagt sie. Der kleine Grenzverkehr - also über die deutsche Grenze und zurück - ist für Burgstaller entscheidend. „Wahrscheinlich werden wir erst wieder ausgelastet sein, wenn wieder deutsche Gäste kommen“, sagt sie.