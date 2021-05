Mord nach Streit um Frau: Lebenslange Haftstrafe

Angeklagter will in Notwehr gehandelt haben

Des Mordes bekennt er sich nicht schuldig, „nur der Notwehr“. Schließlich habe das 43-jährige spätere Opfer in seinem Zorn die Eingangstür in dem Mehrparteienhaus in Eggenberg (Stmk., siehe Bild unten) aus den Angeln gerissen und sei auf ihn losgegangen: „Ich hab Angst gehabt.“ Hinter sich gegriffen habe er, ein Messer „erwischt“ und zugestochen. In den Bauch. Der Stich ging durch die Leber, der Bekannte verblutete.