Olympia-Ticket gesichert! Nun hat Foidl viel vor

Gratuliere, Max Foidl! Das Mountainbike-Ass, das seit mehreren Jahren in Graz lebt, hat vom Radverband den Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio erhalten. Im „Krone“-Gespräch erzählte der 25-Jährige über seine Chancen in Tokio und warum sein Kopf derzeit ordentlich brummt...