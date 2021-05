„Tauktae“ behindert Kampf gegen das Coronavirus

In der weiter südlich gelegenen Metropole Mumbai waren bereits am Sonntag 580 Covid-19-Patienten aus drei Feldlazaretten in Sicherheit gebracht worden. Dort schlossen die Behörden wegen des Unwetters am Montag für mehrere Stunden den Flughafen. Die Bewohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Aus Küstenregionen des Bundesstaates Maharashtra, in dem Mumbai liegt, wurden 12.500 Menschen in Sicherheit gebracht. Mindestens sechs Menschen waren am Wochenende infolge heftiger Regenfälle und starken Windes in den Bundesstaaten Karnataka und Goa ums Leben gekommen.