Der Frühling ist weiter noch nicht in Sicht

In Russland ist schon Sommer

Schuld an der Zitterpartie im angeblichen Wonnemonat Mai ist indirekt die Klimaerwärmung. Denn Großwetterlagen, die vor 50 Jahren noch zwei Wochen dauerten, hängen nun drei bis vier Wochen lang fest. Mit teils kuriosen Folgen: So herrschen derzeit in Russland teils sommerliche Temperaturen. Für heute, Montag, gilt, was die ganze Woche beherzigt werden sollte: ein Regenschirm gehört derzeit zur Grundausstattung, es wird recht windig und mit bis zu maximal 17 Grad keineswegs ein „Mailüfterl“.