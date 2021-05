Platsch! Feuchte Racheaktion von Mbappe an Neymar

Platsch, das saß! PSG-Superstar Kylian Mbappes Racheaktion an Kumpel Neymar hatte es in sich: Der Franzose tauchte ein Handtuch ins Wasser und warf es den im Gymnastikraum am Boden liegenden Neymar mit voller Wucht ins Gesicht. Zum Verständnis: Zuvor hatte Neymar Mbappe ein nasses Handtuch an den Hinterkopf geworfen. Ein klares Remis zwischen den beiden Top-Stars und Freunden.