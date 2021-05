Zerstörter Lkw-Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Die Beamten eskortierten den Lastwagen zum Autobahnparkplatz Sankt Johann in der Haide und führten dort eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der 30-jährige serbische Fahrer gab an, dass er von seiner Firma den Auftrag bekam, den beschädigten türkischen Auflieger aus der Slowakei zu holen, da dieser dort einen Unfall gehabt hätte. In weiterer Folge sollte der Mann ins italienische Triest fahren, wo der kaputte Anhänger mit der Fähre in die Türkei verschifft werden sollte.