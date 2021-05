Camping: Nachfrage bei Steirern stark gestiegen

Wartezeiten für Camping-Mobile

Selbst wenn jemand kaufwillig ist, muss der Traum vom eigenen Wohnmobil derzeit oft vertagt werden: Wegen der enormen Nachfrage gibt es Wartezeiten von bis zu 14 Monaten. Aber auch um Miet-Camper herrscht jetzt schon ein Griss: „Wir sind bis September so gut wie ausgebucht“, erzählt Nina Gritsch, die mit ihrem Mann in Tillmitsch seit einigen Jahren Wohnmobile vermietet und expandieren will. „So viele Neukunden wie schon lange nicht mehr“, verzeichnet auch Reinhard Stöckl in St. Marein bei Graz, der seit 25 Jahren fahrbare Eigenheime vermietet und verkauft. Wer heuer also auch noch auf den Campingmobil-Trend aufspringen möchte, sollte sich also beeilen.