Zwei Jungbauern züchten Rotwild in Graz

Denkt man an Wild, denkt man an die Hochsteiermark; an Wälder, Almen, Jäger. Aber Wild gibt es auch direkt aus der Landeshauptstadt Graz: Martin Möstl und Florian Sattler, beide 27 Jahre alt, haben Ende 2020 ihre benachbarten Grundstücke am Rande des Bezirks Andritz zusammengelegt, um dort Rotwild zu züchten.