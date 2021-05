Langes Warten auf Bekenntnis zur S 8

Neuer Anlauf mit Brief an Ministerin

Gestern wurde ein neuer Anlauf gestartet, mit einem Brief an die Ministerin. Darin fordern die Bürgermeister der Region, sich klar zum Bau der S 8 zu bekennen. René Lobner, Stadtchef von Gänserndorf, will Tempo machen: „Immerhin ist die Marchfeldschnellstraße bereits gesetzlich verankert!“