Firma Handl Tyrol für Produktqualität prämiert

Langjährige Produktqualität

Vom Testzentrum Lebensmittel der DLG wurde das Traditionsunternehmen zudem zum 25. Mal mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ prämiert. Die Auszeichnung wird vergeben, wenn Lebensmittel durch neutrale DLG-Experten fünf Jahre in Folge erfolgreich getestet wurden. „Unser Anspruch an höchste Qualität ist im Betrieb fixer Bestandteil und tief verankert“, betont Geschäftsführer Karl Christian Handl. So werde etwa für den österreichischen Markt ausschließlich AMA-Gütesiegel-Fleisch verarbeitet. Das gesamte Sortiment werde ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Allergene hergestellt und sei zudem laktose- und glutenfrei.