Swank: „Mein Bauchgefühl ist alles, was ich habe“

Popcorn-Kino in den eigenen vier Wänden: Mit ihrem neuen Film „Fatale“ heizt die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank dem Publikum so richtig ein. Denn als undurchsichtige, verführerische Polizistin wird sie in einen komplizierten Fall verstrickt, ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Sasa Schwarzjirg interviewte sie zum Filmstart über ihre Rolle, wem sie in Hollywood vertrauen kann und warum es über sie kaum Gerüchte gibt. Ab 17.05. ist „Fatale“ auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie Amazon Prime, Google Play oder Apple-TV, zu sehen.