EM-Zug ist abgefahren - Österreich nur Zuschauer

Ähnlich sah es auch der geknickte Teamchef Jan de Brandt: „Wir haben auf das Spiel des Jahres gehofft, aber du hast auch einen Gegner. Und der war besser. Unsere Angreiferinnen haben nicht dieselbe Qualität - so ehrlich muss man sein.“ Und seine Spielerinnen haben auch nicht ihr Maximum erreicht. „Es muss alles optimal laufen. Leider haben wir in der Annahme Probleme gehabt.“ Das Spiel am Freitag gegen Norwegen fällt indes aus, drei Spielerinnen aus dem hohen Norden wurden positiv auf Corona getestet. Alle Partien werden mit 3:0 für den Gegner gewertet. Zum Abschluss geht es am Samstag für Österreich gegen Griechenland.