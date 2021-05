Polizei zog Alko-Lenker aus dem Verkehr

Noch an Ort und Stelle wurde der Lenkerin die Fahrerlaubnis entzogen. Sie wird bei der Behörde angezeigt, heißt es von der Polizei. Erst am Dienstagabend hatte die Exekutive in Eugendorf zwei Alko-Lenker erwischt: zwei Flachgauer (43, 56), die beide jeweils 1,1 Promille Alkoholgehalt im Blut hatten. Auch sie mussten den Führerschein abgeben.