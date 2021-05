17-Jähriger wurde auf einem Schutzweg angefahren

Gegen 13.45 Uhr war der 82-Jährige mit seinem Pkw auf der Brennerbundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Im Ortsgebiet fuhr er in einen Kreisverkehr ein und nahm die zweite Ausfahrt in Richtung Matrei. Zeitgleich überquerte ein 17-jähriger Einheimischer und dessen Bruder den dort befindlichen Schutzweg.