Lebensrettung nach Herzinfarkt

Über stechende Schmerzen in der Brust und Atemnot klagte ein etwa 50-Jähriger in einer Wohnsiedlung nahe der HTL in Mödling (NÖ). Der Disponent bei Notruf NÖ erkannte sofort den Ernst der Lage und alarmierte ein Notarzteinsatzfahrzeug. Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren die Helfer zum Patienten und begannen mit der Erstversorgung.