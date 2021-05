Salzburgs Thermen warten auf die ersten Gäste

Tauern Spa startet am 19. Mai in die Saison

Wer Ruhe und Entspannung sucht, muss in den Pinzgau fahren. Das Tauern Spa in Kaprun öffnet am 19. Mai fix seine Pforten. Aber: „Wir müssen noch schauen, wie viele Leute tatsächlich gleichzeitig herein dürfen“, sagt Geschäftsleiter Geert Gebben. Das Thermenhotel sei bereits gut gebucht. „Unser Personal wird die Abstandsregeln kontrollieren. Wir setzen aber primär auf Eigenverantwortung“, sagt Gebben.