Harry und Meghan kauften 200 Hauben für Bedürftige

Die Organisation wird mithilfe der Spende des prominenten Paares im nächsten Winter insgesamt 400 der Kopfbedeckungen an bedürftige Familien verteilen können. Make Give Live erklärten über ihren Account auf Instagram: „Vielen Dank an Harry & Meghan, den Herzog & die Herzogin von Sussex und natürlich an Archie für die großzügige Spende dieser 200 Mützen an eure Freunde auf der anderen Seite der Welt in Neuseeland“.