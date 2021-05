Wenn der Grazer Uhrturm blau strahlt

Mehrere von der CFS-Hilfe Österreich koordinierte Aktionen sollen in Österreich Bewusstsein für ME/CFS schaffen. In vielen Städten erstrahlen Sehenswürdigkeiten am 12. Mai in blau, darunter etwa das Riesenrad in Wien, das Schloss Mirabell in Salzburg, der Uhrturm und das Orpheum in Graz. Um die Politik zum Handeln zu bringen, hat die CFS-Hilfe auch zu einer Postkartenaktion aufgerufen: Betroffene, Angehörige und Unterstützer schicken Postkarten aus ihrer jahrelangen, unfreiwilligen Isolation an das Gesundheitsministerium und die für Gesundheit zuständigen Politiker aller Parteien.