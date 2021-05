USA: 6 Menschen bei Geburtstagsparty erschossen

Im US-Bundesstaat Colorado hat am Sonntag ein Mann bei einer Geburtstagsfeier in einer Wohnwagensiedlung das Feuer auf die Party-Gäste eröffnet und sechs Menschen getötet. Die Polizei fand beim Eintreffen am Tatort sechs Leichen und einen Schwerverletzten, der kurz später im Krankenhaus gestorben ist, vor. Unter den Toten ist auch der Schütze, teilten die Ermittler in Colorado Springs mit.