Ein Akku löste einen Zimmerbrand aus

Gegen 20.40 Uhr dürfte es in einer Wohnung zu einem Zimmerbrand gekommen sein. Ein 42-jähriger Grazer, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befand, gab an, dass ein Lithium-Ionen-Akkumulator plötzlich zu brennen begonnen habe. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 23 Mann im Einsatz.